Real Madrid, FC Barcelone : c’est confirmé pour Bellingham, Iniesta se lâche sur Xavi et Messi

MARCA : « Penalty et c’est fini »

Marca revient en longueur sur la victoire de l’Espagne féminine sur la Suède alors qu’elle traverse une profonde crise en culisses (3-2). Au Real Madrid, l’alerte de Jude Bellingham est confirmée mais sa présence demain contre l’Atlético ne ferait aucun doute non plus.

AS : « Ils restent championnes »

Si la Roja fait le bonheur d’As, le quotidien madrilène revient sur la prolongation de XI au FC Barcelone jusqu’en juin 2025 et les pépis physiques de Bellingham au Real Madrid. La sonnette d’alarme n’est pas encore sonnée.

Presse catalane

SPORT : « Amoureux »

Sport fait sa Une sur l’accolade chaleureuse entre Xavi et Joan Laporta pour sceller la prolongation du technicien catalan jusqu’en 2025. Ce serait désormais l’amour fou entre les deux figures du FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Plus qu’une victoire »

Le succès de la Roja fait encore mouche mais MD donne la parole à Andres Iniesta, jamais avare de bons mots sur ses anciens coéquipiers du FC Barcelone. « Le retour de Xavi s'est produit dans une période difficile que traversait le club et il a été courageux en relevant ce défi, a-t-il affirmé. J'espère que cette saison, l'équipe progressera de plus en plus avec une stabilité (...) Messi et moi étions en contact pendant la Coupe du Monde. Je me sens heureux quand tout va bien pour mon ami. »

De la victoria de las campeonas al irónico titular de “Sport”. Así vienen las #portadas este sábado. pic.twitter.com/DTPX3gngqd — Paco López (@PacoLopezpress) September 23, 2023

