Real Madrid, FC Barcelone : Ceballos vide son sac, porte ouverte pour Messi et l’héritier de Busquets

MARCA : « Ceballos au toucher »

Remplaçant de luxe au Real Madrid, Dani Ceballos a vidé son sac. « Tout est réglé avec Gavi, a-t-il d’emblée expliqué dans Marca. Moi, je veux prolonger pour jouer et être heureux mais tout le monde dit que Kroos et Modric sont finis et ils s’améliorent chaque année ! Vinicius ? Il est chaud et compétitif, il s’est passé beaucoup de choses pour lui en peu de temps. »

MUNDO DEPORTIVO : « Option Messi »

Comme déjà évoqué hier et ce matin, le FC Barcelone travaille bel et bien sur un retour de Lionel Messi cet été. Un salaire indexé sur ses propres entrées d’argent avec un nouveau rôle au sein de l’équipe et du club pourraient permettre au club catalan de réussir son coup.

SPORT : « L’héritier se confie »

Catalogué comme le remplaçant de Sergio Busquets, Martin Zubimendi ouvre la porte au Barça. « Busquets est une référence et je lui suivrai encore longtemps, a déclaré le milieu de la Real Sociedad. Que quelqu’un comme Xavi dise mon nom me rend très heureux. »

AS : « Buts pour la Roja »

Le quotidien madrilène liste tous les joueurs qui pourraient amener un plus dans le domaine offensif pendant la trêve internationale : Joselu, Iago Aspas, Borja Iglesias. As fait un focus sur le milieu espagnol du Celta Vigo Gabri Veiga, cible du Real Madrid au mercato estival.