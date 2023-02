Real Madrid, FC Barcelone : coup dur pour Benzema, nouveau scandale au Barça

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « S’il n’y a pas d’accord, les irrégularités fuiteront »

Marca revient sur le nouveau scandale qui éclabousse le FC Barcelone, accusé d’avoir payé pour avoir des faveurs arbitrales. Plus de six millions auraient ainsi été versés depuis 2001 ! « S’il n’y a pas d’accord, les irrégularités fuiteront », a menacé Enriquez Negreira !

SPORT : « Gros match »

Sport fait le silence sur l’affaire Negreira et préfère parler du superbe match nul entre le FC Barcelone et Manchester United en barrage aller de la Ligue Europa hier au Camp Nou (2-2). Xavi a perdu Gavi et Pedri pour le match retour jeudi prochain à Old Trafford.

MUNDO DEPORTIVO : « Gagner à Old Trafford »

Mundo Deportivo revient sur le choc spectaculaire entre les Blaugrana et les Red Devils (2-2) et demande aux joueurs de Xavi de finir le travail la semaine prochaine dans le théâtre des rêves mancunien. Là aussi, le scandale arbitral est passé sous silence...

AS : « La tension monte »

As a choisi Joan Laporta pour illustrer sa Une du jour et ne nie pas que « la tension monte » après les révélations de largesse arbitrale au Barça. Le délai de prescription étant passé sur le plan sportif, le club catalan ne risque pas de relégation. Au Real Madrid, Karim Benzema souffre et ne devrait pas jouer à Pampelune demain en vue du choc contre Liverpool à venir en Ligue des champions.