Real Madrid, FC Barcelone : défi musclé pour Benzema, coup dur pour Dembélé, adieu Bellerin ?

MARCA : « Défi Real »

Le FC Barcelone s’étant (difficilement) imposé hier contre Gérone (1-0), le Real Madrid compte six points de retard en Liga et n’a pas le droit à l’erreur contre la Real Sociedad, qui n’a pas pour habitude d’enfiler les perles au Bernabeu (21h). Les Merengue sont prévenus.

SPORT : « Centenaire heureux »

Auteur du but qui a donné la victoire au Barça hier contre Gérone, Pedri en a profité pour fêter son 100e match sous le maillot blaugrana. Le coup de pression est mis sur le Real Madrid avant le choc contre la Real Sociedad. On apprend aussi qu’Hector Bellerin a une offre alléchante du Sporting, un départ serait possible cet hiver.

MUNDO DEPORTIVO : « Pedri sauve le triomphe »

Si Pedri est mis à l’honneur, Mundo Deportivo revient sur la blessure contractée par Ousmane Dembélé hier soir. S’il ne s’agit de rien de grave, l’ailier du Barcça pourrait en avoir pour « deux à trois semaines » et perdre le 16e de finale aller de Ligue Europa contre Manchester United !

AS : « Duel réel »

La confrontation entre le Real Madrid et la Real Sociedad est analysé sous le prisme du duel entre Karim Benzema et Alexander Sorloth, auteurs respectivement de 9 et 8 buts cette saison en Liga. Le défi s’annonce donc musclé pour KB9, face à un rival redoutable pour le Pichichi.