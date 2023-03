EN DIRECT

Ce jeudi soir (21h, sur la chaîne L'Equipe), le Real Madrid reçoit le FC Barcelone à Santiago Bernabeu pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Largués dans la course pour le titre mais encore en course en Ligue des Champions, les Merengues veulent éviter le doublé national du Barça. Un match à suivre en direct commenté sur notre site But ! Football Club.