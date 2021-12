Real Madrid, FC Barcelone : Hazard et le Barça sous pression, le cas Modric fait jaser

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

AS : « Hazard, maintenant ou jamais »

Le quotidien madrilène met la pression sur Eden Hazard, attendu au tournant du fait de l'absence de ses rivaux, tous touchés par le Covid. « Il n'a joué que 424 minutes cette saison et n'est plus titulaire depuis trois mois », rappelle le média pro-Real avant la réception de Cadiz dimanche soir (21h). Il est aussi question du Barça, qui reçoit Elche ce soir (18h30), et des mots de Xavi prêt à renier le jeu de possession historique des Blaugranas.

Marca : « Non-sens national »

L'autre quotidien madrilène met en avant l'affaire Modric qui révèle « le gâchis » face auquel le pays fait face à l'occasion de cette 6e vague de Covid-19. Positif puis négatif, le Croate peut jouer demain contre Cadiz mais n'a pas le droit de se déplacer sur la pelouse de l'Athletic Bilbao trois jours plus tard à cause des protocoles. Une situation dénoncé par le média pro-Real qui revient sur le tirage d'Alcoyano en Coupe du Roi et sur la nécessité pour le Barça de gagner ce soir...

SPORT : « Gagner peu importe comment »

Le média catalan appuie sur la nécessité de points au Barça avant la réception de Elche, évoque le tirage de la Coupe du Roi qui offre le modeste club de Linares aux Blaugranas et le coup de pression mis par Xavi à ses joueurs.

Mundo Deportivo : « Nous devons gagner »

Même appel du côté de « MD » qui appuie sur la mobilisation nécessaire pour redresser le FC Barcelone en Liga.