Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : Zidane grimace, Koeman dégraisse et CR7 jubile

AS : « Début sans faire parler la poudre »

Le quotidien espagnol revient sur le premier match du Real Madrid cette saison en Liga et son nul ramené d’Anoeta devant la Real Sociedad (0-0). Sans se montrer alarmiste, AS explique que Zinédine Zidane fait grise mine et a peut-être « envoyé un signal à ses dirigeants » en vue du mercato en faisant entrer les jeunes Sergio Arribas et Marvin.

MARCA : « Sans but »

Marca, de son côté, note également le manque de but dans cette rencontre très attendue en mettant en vedette Karim Benzema, titulaire en compagnie de Vinicius, Rodrygo et Martin Odegaard. Le journal espagnol confirme que le Real Madrid veut céder Luka Jovic d’ici à la fin du mercato.

SANS BUTS



Le Real Madrid a mis en évidence un manque de buteurs durant ses débuts en Liga contre la Sociedad. @marca



DEBUTS SANS FAIRE PARLER LA POUDRE



Message de Zidane: malgré le manque de buts, il a fait débuté Marvin et Arribas avant Jovic et Mayoral. @diarioas pic.twitter.com/1yFkBoSIxc — ⚪️ Passion Madrid France ⚪️ (@PassionMadridFR) September 20, 2020

SPORT : « Ils s’en vont »​

SPORT consacre sa Une du jour à la grande lessive entreprise par le FC Barcelone. Deux départs devraient ainsi se matérialiser prochainement : Arturo Vidal à l’Inter Milan et Nelson Semedo à Wolverhampton. De son côté, Riqui Puig entend rester et démontrer à Ronald Koeman qu’il a sa place au Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Sorties chaudes »

Mundo Deportivo titre également sur les « sorties chaudes » au FC Barcelone, à savoir Arturo Vidal, Nelson Semedo... et Luis Suarez. Selon le journal catalan, le Barça serait désormais enclin à payer une partie du salaire de l'attaquant uruguayen s’il trouve preneur au mercato. La Juve a déjà renoncé.

LA GAZZETTA DELLO SPORT : « Pirlo, quelle perle ! »

En Italie, tous les journaux locaux font la part belle aux débuts réussis d’Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus Turin contre la Sampdoria de Gênes de Claudio Ranieri (3-0). Cristiano Ronaldo, buteur, jubile en compagnie de ses petits camarades.