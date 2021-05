Real Madrid, FC Barcelone : la main qui ruine les espoirs merengue, Neymar fait jaser au Barça

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

AS : « Le Real perd la main »

Après Real Madrid – FC Séville (2-2), le quotidien de la Capitale ne pouvait pas passer à côté de l'action du match... Avec un jeu de mots autour du fameux duel Diego Carlos – Eder Militao, à l'origine de la décision de la VAR la plus importante de la saison. Il est aussi question de la prolongation de Neymar avec un Barça qui « aurait été trompé » par Neymar en servant de levier aux discussions avec le PSG.

? El Madrid pierde la mano

? Nuestra portada de hoy, 10 de mayo pic.twitter.com/HFK7hvW7u6 — Diario AS (@diarioas) May 9, 2021

Marca : « Le jeu qui a changé la Liga »

Le quotidien madrilène fait ses gros titres sur la main d'Eder Militao et la polémique qui en a découlé. Un fait de jeu à 1-1 (la VAR qui annule le penalty du Real pour le donner à son adversaire sévillan) qui remet la Liga « aux mains de l'Atletico » et provoque « l'indignation » au Real avec Emilio Butragueño et Zinédine Zidane en colère.

SPORT : « Championnes »

Une fois n'est pas coutume, SPORT fait ses gros titres sur les féminines du FC Barcelone, championnes d'Espagne. L'échec du Real Madrid fait aussi les gros titres : « Madrid craque et garde la Liga bien vivante ». Il est aussi question de Neymar Jr qui a prolongé au PSG seulement parce qu'il était « fatigué d'espérer le Barça ». Evidemment...

#PortadaSPORT?



?ᅡᄀ C A M P E O N A S !❤https://t.co/NBcGMK1h3G — Diario SPORT (@sport) May 9, 2021

Mundo Deportivo : « Championnes »

Comme SPORT, « MD » préfère mettre en avant les Féminines du FC Barcelone... Et appuyer sur l'échec du Real : « Madrid donne la Liga à l'Atletico », peut-on lire sur la couverture. Le média catalan glisse quand même sur le penalty « polémique » offert à Rakitic, sans trop s'attarder non plus.