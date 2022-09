Real Madrid, FC Barcelone : la polémique Vinicius enfle, Xavi a 7 magnifiques... plus Asensio !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AS : « La famille plus heureuse »

As revient en long, en large et en travers sur le sacre de l’équipe d’Espagne de basket à l’Euro après avoir battu la France en finale (88-76). De son côté, la polémique sur les cris de singe à l’égard de Vinicius Junior trouvent un écho à la LaLiga, qui a établi un rapport afin de le transmettre à la commission pour d'éventuelles sanctions.

MARCA : « Scari-oro »

Marca fait un excellent jeu de mots sur Sergio Scariolo, sélectionneur en or de la Roja. Le quotidien madrilène confirme que le cas Vinicius, insulté lors du derby entre l’Atlético et le Real Madrid (1-2), prend de l’ampleur dans les instances du football espagnol. Les chants racistes descendus des tribunes du Metropolitano seront dénoncés.

SPORT : « Les 7 magnifiques de Xavi

Sport fait un premier bilan de la saison du FC Barcelone et a observé que Xavi avait plus ou moins son équipe type en tête. Sept joueurs ont ainsi déjà trouvé grâce à ses yeux : Jules Koundé, Marc André ter-Stegen, Gavi, Pedri, Robert Lewandowski, Ronald Araujo et Ousmane Dembélé.

MUNDO DEPORTIVO : « Ils suivent Asensio »

Mundo Deportivo confirme que le FC Barcelone suit bel et bien Marco Asensio, qui a peu de temps de jeu au Real Madrid depuis le début de la saison. Le journal catalan sort un atout pour que le deal se fasse en juin 2023 : son agent est Jorge Mendes, qui s’est beaucoup rapproché du Barça ces derniers mois.