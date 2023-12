Real Madrid, FC Barcelone : la Super Ligue fait déjà polémique, inquiétudes pour Joao Félix

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « La justice lui donne raison mais le football n’appuie pas ce modèle »

Alors que le Real Madrid a repris la tête de la Liga en s’imposant hier soir à Alavés (1-0), la Super Ligue occupe la Une de Marca. Le journal madrilène soutient le fait que la plupart des grands clubs européens ne souhaitent pas suivre ce projet grandiloquent initié par le Real et le FC Barcelone.

AS : « Super Ligue OK, le bras de fer se poursuit »

As met en lumière le projet de Super Ligue porté par Florentino Pérez et contrecarré par Aleksandr Ceferin. Au FC Barcelone, les premiers doutes naissent autour de Joao Félix : Joan Laporta appuie son transfert mais pas le reste du board blaugrana.

Presse catalane

SPORT : « Le Barça et le Real changent l’Histoire »

C’est main dans la main que Laporta et Pérez, respectivement président du FC Barcelone et du Real Madrid, que Sport ouvre son édition du jour en hommage à la Super Ligue. La FIFA et l’UEFA ne suivent pas les deux hommes dans leur nouvelle lubie.

MUNDO DEPORTIVO : « OUI à la Super Ligue ! »

C’est un grand OUI pour la Super Ligue, dans les colonnes de Mundo Deportivo. De son côté, Gérone a laissé filer le Real Madrid en tête après son match nul à Séville face au Betis (1-1).

Podcast Men's Up Life