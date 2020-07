Real Madrid, FC Barcelone : l’avenir de Messi, Pjanic, Courtois, Garcia et l’arbitrage à la Une !

true

Entre l’avenir de Lionel Messi, l’arrivée de Pjanic, la rumeur Eric Garcia au Barça et l’arbitrage pro-Real Madrid, la presse espagnole est plutôt riche ce matin.

AS : « Messi doute, le Barça tremble »

A la Une de « AS » ce samedi, le dossier Lionel Messi au FC Barcelone. L’Argentin se pose toujours énormément de questions sur sa prolongation et cela fait les gros titres du côté de Madrid. En appel de Une, on notera aussi l’intérêt pour Sergio Ramos, « l’inespéré Pichichi du post-confinement » en Liga.

SPORT : « Eric Garcia, ici »

Grosse session Mercato Barça à la Une de « SPORT ». Le média catalan titre d’abord sur la piste de l’ancien défenseur de la Masia Eric Garcia (19 ans), prêt à revenir de son exil à Manchester City cet été ou libre en 2021. Cela parle encore de Lautaro Martinez (Inter Milan) dont la clause libératoire expire dans dix jours et qui met la pression pour rejoindre les Blaugranas.

Mundo Deportivo : « Couteau suisse Pjanic »

« MD » s’intéresse ce samedi à l’utilisation de Miralem Pjanic (Juventus) dont le transfert a été acté au FC Barcelone. Un joker destiné à devenir le couteau suisse de l’entrejeu. « Mundo Deportivo » s’intéresse également à l’arbitrage pro-Real Madrid dans ses colonnes : « La polémique arbitrale accompagne le nouveau leader ». En cause cinq litiges avec la VAR lors des six derniers matches et un nouveau penalty manifeste oublié lors de Real – Getafe (1-0) jeudi.

Marca : « Un portier de championnat »

La Une la plus étonnante est à mettre au crédit de « Marca » qui, une fois n’est pas coutume, met en avant les bonnes statistiques de Thibaut Courtois, le portier le plus efficace de l’histoire du club et en course pour le trophée Zamora du meilleur gardien de Liga.