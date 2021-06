Real Madrid, FC Barcelone : le malaise d'Eriksen éclipse presque Messi, Mbappé et Depay en Espagne

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

AS : « Quelle frayeur ! »

AS fait bien entendu allusion au malaise cardiaque de Christian Eriksen lors de Danemark – Finlande et de son issue heureuse. « Il y a une Espagne qui soutient et une autre qui ne soutient pas », tels sont les mots d'Alvaro Morata avant l'entrée en lice de la Roja. La Belgique, large vainqueur de la Russie impressionne. Enfin, il y a une petite allusion au Mercato avec « l'assaut final » pour le recrutement de Mbappé du côté du Real Madrid. Les Merengue espèrent que la star des Bleus plantera le PSG dans le dossier de sa prolongation.

Marca : « On tient les Champions d'Europe : les médecins »

Marca rend de son côté hommage aux premiers secours dans « l'immense frayeur » faite par Christian Eriksen, sauvé miraculeusement d'un arrêt cardiaque en plein Danemark – Finlande. « Notre étoile, c'est l'équipe », clame de son côté l'attaquant de la Roja Gerard Moreno. L'Espagne se prépare à rentrer dans son Euro...

Mundo Deportivo : « Sauvé »

L'image de Christian Eriksen conscient et évacué sur une civière après son malaise cardiaque fait également les gros titres en Catalogne. « MD » revient aussi sur la prolongation de Messi qui devrait intervenir après la Copa America (13 juin – 11 juillet) comme l'espère le Barça.

SPORT : « Depay oui au Barça »

Finalement, il n'y a que Sport pour ne pas mettre l'épisode Eriksen à l'affiche. Le média blaugrana annonce l'arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone. L'ancien joueur de l'OL aurait accepté l'ultime proposition du Barça contrairement à son compatriote Georginio Wijnaldum (qui a expliqué son choix du PSG). Si le club souhaitait annoncer sa signature la semaine prochaine, une boulette de la boutique officielle a confirmé la signature proche. Ce dimanche, il est aussi question de la Copa America qui démarre avec quatre Barcelonais en liste et de la Roja qui est sur le pont avec tous ses joueurs ayant rendu un test PCR négatif avant l'entrée en lice face à la Suède...

