Real Madrid, FC Barcelone : le PSG accentue la pression sur Mbappé, 60 M€ pour le Barça !

MARCA : « Mister Légende »

Marca a donné la parole à Sergio Scariolo, entraîneur de basketball réputé en Espagne. Par ailleurs, le quotidien madrilène nous apprend que le PSG a accentué sa pression sur Kylian Mbappé en multipliant les pistes pour le remplacer en attaque cet été.

AS : « Lancés vers le Clasico »

As se frotte les mains devant la bonne forme affichée par le Real Madrid à la veille d’un Clasico qui sent la poudre contre le FC Barcelone aux États-Unis. De leur côté, Diego Godin et David Silva ont annoncé leur retraite sportive.

Presse catalane

SPORT : « Il manque des renforts »

Sport fait le cruel constat qu’il manque des recrues au FC Barcelone, largement battu par Arsenal en amical jeudi soir (3-5). On apprend par ailleurs que le club catalan recevra 60 millions d’euros de la part de Barça Studios et aura une marge de manœuvre pour inscrire ses joueurs en Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « Début piquant »

Mundo Deportivo revient sur les lacunes affichées par le FC Barcelone contre les Gunners (3-5) et s’inquiète devant la forme du Real Madrid avant le Clasico. La bonne nouvelle, c’est que l’UEFA a donné son feu vert pour que le Barça dispute la prochaine Ligue des champions.

