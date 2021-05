Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue rêvent du sacre, Koeman dégoupille et se fragilise

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

AS : « Neptune ou Cibeles »

Au travers de deux statues emblématiques de la ville de Madrid, le quotidien met en avant le finish passionnant de Liga qui se jouera sur 90 minutes en fin d'après-midi. Il est aussi question des conférences de presse surprenantes de Zinédine Zidane et Ronald Koeman. La phrase signée Zizou (« L'équipe pourrait être meilleure sans moi ») fait parler... Tout comme la charge du Néerlandais qui estime ne pas avoir « senti la confiance du club dans la partie finale de la saison ».

Marca : « Pour elle »

C'est aussi la confrontation pour la Liga entre le Real de Benzema et l'Atletico Madrid de Suarez qui fait les gros titres de l'autre quotidien de Madrid. Le média rappelle les conditions du titre des deux équipes. Il est aussi question du départ en vacances de Lionel Messi à Barcelone alors que l'intéressé n'a pas résolu la question de son futur.

Mundo Deportivo : « Koeman demande du respect »

Le quotidien catalan revient sur les propos du coach du Barça en conférence de presse, lequel a lancé un « message clair au club » en marge du dernier match de la saison qui se jouera sans Lionel Messi. « MD » assure que Joan Laporta a aussi fait savoir aux agents des joueurs transférables (Busquets, Alba, S.Roberto, etc.) qu'il ne pouvait tout simplement plus les payer et que c'était la raison pour lesquels ils étaient poussés dehors. Il est aussi question du titre de Liga qui se jouera dans une bataille « à deux bandes » entre Zidane et Simeone.

SPORT : « Triste final »

Pour l'autre quotidien de Barcelone, c'est surtout le triste épilogue de la saison du Barça à Eibar qui fait parler en marge de cette dernière journée. SPORT s'émeut de l'absence de Lionel Messi et déplore l'inconnu autour du futur de Ronald Koeman après son coup de gueule d'hier face aux médias. Préparant l'arrivée de Sergio Agüero, le média local met en avant une belle phrase de Pep Guardiola : « El Kun est comme Romario ». Un petit coin de lumière dans une Une finalement assez sombre.