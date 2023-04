Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Bellingham a tranché pour son avenir, jackpot au Barça !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Presse madrilène

AS : « Embarras »

As ouvre son édition du jour sur la bagarre générale qui a eu lieu en Euroligue entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade à 1’40 du coup de sifflet final. De son côté, Jude Bellingham aurait dit oui au Real Madrid. Si les négociations sont censées débuter dans les prochains jours, Florentino Pérez n’investira pas plus de 120 millions d’euros sur le milieu anglais.

MARCA : « Je pilote mieux que quand j’étais champion »

Marca a donné la parole au pilote de F1 Fernando Alonso, qui vieillit aussi bien que le bon vin dans les paddocks. Au Real Madrid, le « Chollo » Fran Garcia pourrait venir concurrencer Ferland Mendy dans le couloir gauche.