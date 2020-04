Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : ciblé, cet ex du FC Nantes ne s’enflamme pas

true

Malgré les clubs prestigieux intéressés par ses services, Diego Carlos (FC Séville, ex-FC Nantes) ne veut rien décider avant la fin de saison.

Ex joueur du FC Nantes, Diego Carlos (FC Séville, 27 ans) est devenu, en l’espace de quelques semaines, l’un des défenseurs les plus courtisés du monde. En plus de Liverpool, qui rêve de l’associer à Virgil van Dijk, le Brésilien suscite l’intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid. Une lutte de poids lourd rendue possible du fait de la clause libératoire encore abordable de l’ancien Canari (70 M€).

Diego Carlos renvoie la question de son avenir à plus tard

Si les noms cités pour l’accueillir ont de quoi faire tourner la tête, ne comptez pas sur le professionnel Diego Carlos pour perdre pied et se prendre pour un autre. Dans un entretien à la version andalouse d’Onda Cero, l’intéressé a fait une mise au point concernant la suite de sa carrière :

« Il y a beaucoup de rumeurs qui sortent, mais je ne sais pas. Je pense à terminer la saison du mieux que je peux et je laisse ça pour plus tard. (…) Je me concentre exclusivement sur le championnat et sur la meilleure fin possible avec Séville», a-t-il martelé.