AS : « Haaland article de luxe »

Si Marca consacre sa Une au come-back sur le ring à 54 ans de l'ancien poids lourd Mike Tyson, AS s'est remis en mode Mercato, avec Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans) en tête d'affiche. Selon eux, la cote de l'attaquant norvégien grimpe de but en but et est aujourd'hui de 100 M€. S'il faudra discuter avec un BvB peu enclin à lâcher sa pépite, le Real est prêt à jouer des coudes pour se l'offrir. D'ailleurs, les Socios valident à 100% le profil d'Haaland, qui est même préféré à Mbappé selon un sondage commandé par AS. En appel de Une, il est aussi question de l'accord trouvé avec les joueurs au FC Barcelone et permettant de sauver le club de la banqueroute.

SPORT : « Les gamins en or »

Après plusieurs jours consacrés au décès de Diego Maradona, le FC Barcelone reprend petit à petit une place centrale dans l'actualité. Ce matin, SPORT fait sa Une sur les pépites Ansu Fati et Pedri, faisant partie des U18 les plus chers du monde, valorisés à 80 et 30 M€.

Mundo Deportivo : « Silenc10 »

Du côté de « MD », le deuil du Pibe de Or n'est pas encore fini avec à l'image l'enterrement de Maradona et la tristesse de Lionel lors de la minute de silence sur l'entraînement du jour. Outre l'accord pour baisser les salaires dans l'effectif, il est aussi question des promesses de campagne pour la présidence du club. En plus du cas Neymar, qui divise les candidats, le dossier Erling Haaland (Borussia Dortmund) s'est invité dans les débats au sein du projet Laporta.