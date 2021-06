Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : le PSG pousse pour Varane, jackpot pour faire signer Messi ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

SPORT : « Laporta donne de l’espoir »

S’il est conscient que redresser le FC Barcelone ne pas pas une mince affaire, Joan Laporta devrait bénéficier d’un investissement de 525 millions d’euros pour prolonger Lionel Messi et financer le mercato estival. « Avec cette somme, on sera tranquille pendant au moins deux ans », affirme le président du club catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Je donnerai tout pour le Barça »

Mundo Deportivo donne la parole à Memphis Depay qui a réalisé son rêve en signant au FC Barcelone. « Je suis ému, c’est un rêve qui se réaliser de rejoindre le meilleur club du monde, a-t-il affirmé. J’ai hâte de jouer dans un Camp Nou plein. »

AS : « Renaissance »

AS se consacre à la victoire de Marc Marquez hier en Moto GP après 581 jours de disette. Le cas Eden Hazard inquiète également. « Ma cheville ne sera plus jamais la même que celle d’il y a dix ans », affirme l’ailier belge du Real Madrid.

MARCA : « Le PSG pousse pour Varane »

En plus de la montée du Rayo Vallecano en Liga aux dépens de Gérone, Marca évoque la possible arrivée de Raphaël Varane au PSG cet été. Le quotidien madrilène confirme que des discussions ont été entamées et que le Real Madrid ne serait pas fermé à l’idée de se séparer de son champion du monde. Il faudra néanmoins mettre le prix.

Revista de prensa 21 de junio https://t.co/p2sustBEon — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) June 21, 2021