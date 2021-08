Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : le PSG tremble pour Mbappé, une avancée pour Messi

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

AS : « L'Espagne revient »

Si les JO font encore les gros titres dans la presse madrilène, il est aussi ce matin question de Kylian Mbappé avec la fameuse « offensive » attendue du Real Madrid qui provoquerait une certaine nervosité du côté de Paris. « Le PSG craint un mouvement madrilène pour recruter le Français », écrit AS alors que les rumeurs viennent surtout d'Espagne. La nomination officielle de Jordi Cruyff au FC Barcelone au poste de conseiller sportif est aussi à dans les titres.

Marca : « L'Espagne fait le grand saut »

L'athlétisme espagnol occupe aussi le devant de la scène chez Marca, qui, une fois n'est pas coutume, ne parle même pas une seconde de foot sur sa Une...

Mundo Deportivo : « Géants ! »

Retour aux JO pour MD qui a fini de célébrer Memphis Depay aujourd'hui. En revanche, il est quand même question du cas Messi puisque le quotidien catalan évoque une « avancée avec les « poids lourds » concernant l'accord salarial qui pourrait permettre à la Pulga de signer. « Messi ne s'entraînera pas avant de signer mais il est espéré pour le Gamper » qui se jouera le 8 août. Pour Ilaix, le FC Barcelone met aussi un coup de pression et lui donne une semaine pour prolonger avant d'être écarté.

Sport : « On a l'équipe pour tout gagner »

Et on finit par une interview exclusive de Frenkie De Jong pour Sport qui fait part de son ambition au FC Barcelone. Le Néerlandais se satisfait du fait que Ronald Koeman soit arrivé et que Memphis Depay s'adapte bien. Il annonce aussi sa volonté de rester de nombreuses années au Barça. Le départ d'Alex Collado à Bruges sans option d'achat est également mis en avant... Comme la défaite du PSG face à Lille en France.

#PortadaSPORT?



?￰゚ホルEntrevista exclusiva a De Jong: "Hay equipo para ganarlo todo"



?+?Plata para Zapata y bronce para Peleteiro https://t.co/pydzFIG7bj — Diario SPORT (@sport) August 1, 2021