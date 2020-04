Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : le tarif est fixé pour Fekir

true

Comme le rapporte AS, le Bétis de Séville a fixé son prix pour l’éventuelle vente de Nabil Fekir (26 ans) cet été.

L’été dernier, le choix de Nabil Fekir (26 ans) de quitter l’OL pour rejoindre le Bétis Séville avait été vivement critiquée. Si le club andalou n’est effectivement pas parvenu à jouer les premiers rôles en Liga malgré l’arrivée du Champion du Monde, le natif de Lyon a malgré tout profité de l’exposition espagnole pour soigner sa cote.

Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, Nabil Fekir a aiguisé l’appétit de nombreuses écuries prestigieuses. Du côté du Bétis, on se frotte déjà les mains de la vente possible du milieu offensif, sous contrat jusqu’en juin 2023. Comme le rapporte « AS », les dirigeants sévillans se sont montrés clairs avec les clubs intéressés : « Nous n’accepterons pas moins de 50 M€ cette fois-ci ».

Frustré de la vente au rabais de Giovanni Lo Celso pour 40 M€, le Bétis ne flanchera pas cette fois-ci. Sur les rangs, Arsenal et le Milan AC l’ont bien compris et auraient lâché l’affaire, quid désormais des géants de Liga ? Le Real Madrid et le FC Barcelone ont un œil sur Fekir. Seront-ils prêts à passer à l’action à ce tarif ? Du côté de l’OL, où on a négocié 20% sur la plus-value, on n’attend que ça…