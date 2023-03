Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : Salah se met sur le marché et vise un géant de Liga !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Un an après Sadio Mané, parti de Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich, Roberto Firmino et Mohamed Salah songent de plus en plus à quitter les Reds. Pour le Brésilien, qui espère un signe du FC Barcelone, son départ en fin de contrat est acté pour cet été. Pour l'Egyptien, qui a prolongé jusqu'en juin 2025 l'été dernier, la situation est plus complexe mais, d'après Foot Mercato, Mo Salah souhaite également partir !

En effet, après six années et 178 buts en 293 matches sur les bords de la Mersey, Mohamed Salah s'estime lui aussi en fin de cycle dans une équipe de Liverpool qui ratera probablement la Ligue des Champions l'an prochain et n'est pas sûre de voir l'Europe.

Salah rêve d'Espagne, le Real et le Barça seules options ?

Selon le site internet, l'attaquant de 30 ans a également les idées claires sur ses souhaits pour l'avenir... Et il regarde de plus en plus du côté de l'Espagne. Or, pour accueillir un joueur de cette envergure, il n'y a pas cinquante possibilités : ce sera soit le Real Madrid, soit le FC Barcelone.

Reste à savoir si l'un des deux géants ira jusqu'à se positionner alors que Florentino Perez est plutôt dans l'optique d'un rajeunissement constant de l'effectif des Merengue et que le Barça, barré par le fair-play financier espagnol et un Javier Tebas intransigeant, n'a pas la certitude de pouvoir recruter... Encore moins concernant un joueur sous contrat où il faudra sortir un gros billet.