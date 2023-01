Real Madrid, FC Barcelone : Modric snobe CR7, sommet pour Bellingham, Xavi ne pardonne pas

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Au champion »

Marca ouvre son édition du jour avec la victoire de Carlos Sainz lors de la première étape du Paris-Dakar. De son côté, Luka Modric aurait refusé un pont d’or pour rejoindre la MLS et Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Le Croate rêve de rester encore un an au Real Madrid.

SPORT : « Sans pardon »

Le match nul du FC Barcelone dans le derby contre l’Espanyol Barcelone (1-1) ne passe pas chez Xavi, qui a sucré un jour de repos à ses joueurs en guise de punition hier. Le technicien blaugrana en a profité pour corriger les erreurs commises lors de cette rencontre 100% catalane.

MUNDO DEPORTIVO : « Mateu et quelques autres »

Mundo Deportivo revient sur l’arbitrage électrique de Mateu Lahoz (16 cartons jaunes et 2 rouges) lors du derby barcelonais et pointe les coupables du côté du Barça. Le manque d’intensité des Blaugrana est notamment mis en exergue par le journal catalan.

AS : « Sommet pour Bellingham »

Un sommet se tiendra aujourd’hui pour Jude Bellingham, avec qui le Borussia Dortmund doit discuter avenir. le club allemand se serait fait à l’idée d’un départ en 2023 et demandera 100 millions d’euros plus 40 M€ en bonus. Le Real Madrid, le PSG et et Manchester City sont sur les rangs.