Real Madrid, FC Barcelone : nouveau coup dur pour Benzema, Dembélé éloigne Xavi de Laporta

MARCA : « À l’assaut des quarts »

Marca se délecte du quart de finale de Coupe du Roi entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid à San Mames (21h30). Le quotidien madrilène revient sur l’absence de Karim Benzema par précaution en vue du choc contre le PSG en C1 et rappelle que les Merengue sont sortis victorieux de leurs trois dernières confrontations (deux en Liga et une en Supercoupe).

AS : « Adrénaline à la Cathédrale »

Le quotidien madrilène revient sur l’absence de Karim Benzema (34 ans) par précaution en vue du choc contre le PSG et rappelle un gros coup dur au Real Madrid : l’attaquant tricolore est la bête noire de l’Athletic Bilbao, face à qui il marque à quasiment à chaque fois ! L'occasion aurait donc été belle pour lui de faire fructifier ses statistiques dans la course au prochain Ballon d'Or.

MUNDO DEPORTIVO : « Plus de muscle »

Les arrivées conjointes d’Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubayemang au FC Barcelone ont apporté plus d’épaisseur à l’effectif de Xavi. Mundo Deportivo s’inquiète par ailleurs du cas Ousmane Dembélé, qui est en train de déchirer Joan Laporta et Xavi en interne.

SPORT : « Le jour de la bête »

La présence de Traoré dans les rangs du Barça donne de l’espoir aux socios et à Sport, qui s’attarde néanmoins sur la « patate chaude Dembélé. » Le journal catalan confirme des tensions entre Xavi et Laporta sur le cas du champion du monde. Et pour cause : l’entraîneur blaugrana veut le relancer quand son président souhaite le placer en tribunes jusqu’en fin de saison.

