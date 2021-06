Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Ramos a ulcéré Pérez, Koeman en sait plus sur Messi

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MUNDO DEPORTIVO : « Un but et des huitièmes »

Mundo Deportivo se délecte de la prestation de Memphis Depay à l’Euro contre l’Autriche (2-0). Grâce à la future recrue du FC Barcelone, les Pays-Bas ont composté leur ticket pour les 8es de finale de la compétition.

SPORT : « Nous aurons une grande équipe »

Ronald Koeman s’est exprimé dans SPORT et évoque ses ambitions pour le FC Barcelone la saison prochaine. « On est en train de travailler pour avoir une équipe compétitive, assure l’entraîneur blaugrana. Je suis sûr que l’effectif sera plus fort que la saison dernière. Messi doit terminer sa carrière au Barça. J’espère qu’il va bientôt prolonger. J’ai la conviction que cela va se faire. »

AS : « Ce n’est qu’un au revoir, je reviendrai »

La parole est donnée à Sergio Ramos, qui a dévoilé les raisons de son départ du Real Madrid hier en conférence de presse. Après avoir été studieux, le défenseur central n’a pas été tendre avec Florentino Pérez. Selon El Chiringuito, ce dernier lui en voudrait énormément.

MARCA : « Le vide qu’il laisse »

Marca a fait un montage en enlevant Ramos sur son fameux but de la tête face à l’Atlético Madrid lors de la Décima afin de montrer le vide qu’il va laisser au Real Madrid. Aymeric Laporte met un petit tacle aux Bleus : « Ce que m’avait donné l’Espagne n’a aucune comparaison avec la France. »

