Real Madrid, FC Barcelone : révélations sur l’arbitre du Clasico, Messi débarrassé de Bartomeu ?

SPORT : « C’est un Madridiste convaincu »



SPOR a frappé fort en allant interroger des proches de Martinez Munuera, arbitre polémique du dernier Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (1-3). « C’est un Madridiste convaincu », assure ses voisins de palier à Benidorm ! Le club catalan va d'ailleurs vivre un conseil d’administration particulièrement attendu ce lundi. La motion de censure contre Josep Maria Bartomeu sera notamment à l’ordre du jour. Si ce vote de défiance est maintenu aux 1er et 2 novembre par la Généralité de Catalogne, il pourrait démissionner...

MUNDO DEPORTIVO : « VAR injuste »



Mundo Deportivo revient justement sur l’utilisation du VAR, qu’il qualifie d’« injuste » en raison de la défaite cuisante du Barça initié par ce fait de jeu. Le journal catalan fait remarquer que les décisions de la VAR sont souvent à l’avantage du Real Madrid et beaucoup moins du FC Barcelone.

AS : « Ramos, 100 raisons de prolonger »

AS a oublié le Clasico et préfère se concentrer sur la situation de Sergio Ramos. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le capitaine du Real Madrid souhaite rester deux ans ans de plus mais Florentino Pérez ne lui accorde qu’une seule année. Le stoppeur espagnol est pourtant le joueur le plus décisif cette saison...

PORTADA - As, con Ramos: "100 razones para renovar" https://t.co/qA4HfD1245 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) October 25, 2020

MARCA : « Ainsi s’est passé le réveil du Real Madrid... »

Marca prend le temps de se pencher sur le retour en grâce du Real Madrid, vainqueur du Clasico et leader de la Liga. Le quotidien madrilène estime que la confiance des dirigeants merengue à l’endroit de Zinédine Zidane a été la clé de la réussite.