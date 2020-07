Real Madrid, FC Barcelone : un bras de fer entre Benzema – Messi à la Une

true

La presse espagnole a axé ses sujets du jour sur la 37e journée de Liga, qui pourrait sacrer le Real Madrid de Karim Benzema sur le FC Barcelone de Lionel Messi.

À deux journées de la fin et quatre points de retard sur le Real Madrid, le FC Barcelone a quasiment fait une croix sur le titre. Ce soir, les Merengue peuvent entériner ce constat en cas de victoire à domicile contre Villarreal (21h).

🗞️ Aquí os dejamos la portada de MD de este jueves pic.twitter.com/vDqea0LnJi — Otro Mundo (@OtroMundoMD) July 15, 2020

Pour la presse catalane, le duel entre le Barça et le Real Madrid se résume au mano-a-mano à distance entre Lionel Messi et Karim Benzema. L’attaquant français compte 19 buts et son actif et semble sur une courbe ascendante depuis le déconfinement, quand le capitaine blaugrana plafonne à 22 réalisations et semble caler sur la fin.

« Match Ball »

« Match Ball », entonnent ainsi en choeur SPORT et Mundo Deportivo en rappelant que le Barça garde un infime espoir de repousser l’échéance en cas de mauvais résultat du Real Madrid chez lui combiné à une victoire catalane au Camp Nou face à l’Osasuna Pampelune. Pour aider Messi à y voir plus clair, on notera enfin que Frenkie De Jong, Ansu Fati et Arthur sont de retour dans l’équipe de Quique Setién, qui semble sûr de rester sur le banc blaugrana la saison prochaine…