Real Madrid, FC Barcelone : un CR7 record fait enrager Zidane, Messi le ramène sur terre

AS : « Sans poudre pour la Supercoupe »



Le quotidien madrilène s’inquiète devant le manque de tranchant offensif du Real Madrid depuis quelques matches. À Pampelune, les Merengue n’ont tiré qu’une seule fois (0-0). Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la moyenne pour des matches à zéro but du Real Madrid est en hausse sensible : 17% devant 6% avec CR7. Dans le même temps, l’attaquant de la Juve a égalé Josf Bican avec 759 buts en carrière. Les regrets de Zinédine Zidane sont au plus haut.

SPORT : « Messi, le roi des coups-francs »



SPORT revient sur le succès brillant du FC Barcelone à Grenade samedi en Liga (4-0), marqué notamment par le doublé de Lionel Messi. L’attaquant argentin en a profité pour inscrire son 48e but sur coup-franc et dépasser son grand rival Cristiano Ronaldo en club.

MUNDO DEPORTIVO : « La renaissance »

Mundo Deportivo préfère se concentrer sur la résurrection d’Antoine Griezmann, auteur lui aussi d’un doublé à Grenade. « Après avoir été remplaçant de Martin Braithwaite, le Français a réagi et montre aujourd’hui son côté décisif », s’enflamme le journal catalan.

MARCA : « Le voyage sans fin »

Marca prolonge le cauchemar du Real Madrid, bloqué à Pampelune depuis vendredi soir à cause de la tempête Filomena. La neige oblige ainsi la délégation merengue à revoir tout son calendrier. On apprend par ailleurs que Moussa Dembélé s’est bel et bien mis d’accord sur un prêt à l’Atlético Madrid. L’option d’achat serait comprise entre 33 et 35 millions d’euros.