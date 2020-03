Real Madrid, FC Barcelone : une fin de championnat fixée au 12 juillet ?

true

Marca évoque le possible calendrier de la Liga pour finir la saison. Un championnat ibérique qui ne reprendrait pas ses droits avant le 15 mai prochain.

Si l’UEFA a reporté l’Euro 2020 d’un an afin d’offrir de nouvelles dates aux championnats domestiques pour boucler la saison, il n’est pas certains que beaucoup de Ligues se finissent au 30 juin comme l’espère instance européenne. Alors que la Ligue 1 française est arrêtée au moins jusqu’au 15 avril, en Liga on a déjà dans l’anticipation de la fin de crise liée à la pandémie de coronavirus. Et ce même si le pic épidémiologique n’est pas atteint en Espagne.

En effet, « Marca » fait sa Une sur le projet de calendrier préparé par Javier Tebas. Le président de la LFP espagnole envisage une reprise de la compétition pour le milieu du mois de mai et le reclassement des dernières dates de la saison sur une durée de deux mois à un rythme de deux matches par semaine.

#LaPortada « A mediados de mayo retomaremos toda la competición » pic.twitter.com/5vtGvajbjI — MARCA (@marca) March 18, 2020

Avec ce nouveau calendrier, Javier Tebas espère pouvoir jouer la 38e et dernière journée de Liga le 12 juillet. Soit la date anciennement réservée à la finale de l’Euro. L’ensemble des joueurs du championnat seraient alors calés sur le rythme des internationaux après une grande compétition avec trois semaines de vacances avant une préparation d’avant-saison assez « light » et une reprise de la saison 2020-2021 dès la mi-août….