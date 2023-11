Real Madrid, FC Barcelone : une réunion explosive prévue demain pour Ancelotti et Xavi

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

La Liga ayant pris deux semaines de congés pendant cette trêve internationale, les instances espagnoles ont trouvé un bon moyen de passer le temps en programmant une réunion entre les arbitres et les entraîneurs de Liga ! Cette réunion aura lieu demain, à Las Rozas, siège de la Fédération. Elle a été programmée durant l'été afin que les deux parties puissent faire un point après un premier trimestre de compétition.

Xavi est l'un des entraîneurs les plus virulents

Carlo Ancelotti et Xavi seront évidemment présents. C'est surtout l'entraîneur du FC Barcelone qui est attendu, lui qui critique les décisions arbitrales à chaque match. Il est notamment partisan de siffler n'importe quelle main dans la surface, ce qui va à l'encontre du règlement. Et ce qui aurait pu lui coûter cher hier puisqu'Oriol Romeu en a fait une dans les arrêts de jeu du match contre Alavès (2-1). Mais le sifflet avait signalé un hors-jeu préalable... Quoi qu'il en soit, cette réunion censée apaiser les relations entre arbitres et entraîneurs devrait ressembler à un grand règlement de comptes !

