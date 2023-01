Xavi dérape devant le héros du FC Barcelone, un Français poussé dehors au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Super Clasico en finale »

Marca se frotte déjà les mains avant la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone (dimanche, 20h). Selon Relevo, un départ de Ferland Mendy est envisagé chez les Merengue, où le latéral gauche tricolore sème les doutes sur son état de santé trop fragile.

SPORT : « Héros »

Marc-André ter Stegen est le nouveau héros du FC Barcelone, lui qui détourné deux tirs au but en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Betis hier en Arabie Saoudite (2-2, 4 tab 2). Une bronca fleurie de Xavi pendant les prolongations a été salutaire : « La put*** de ma mère, on est paralysé, réagissez ! »

MUNDO DEPORTIVO : « Héros Ter Stegen »

Mundo Deportivo montre un cliché où Robert Lewandowski tombe dans les bras de son gardien, véritable sauveur de la patrie blaugrana avant le Clasico dominical contre le Real Madrid de Karim Benzema. L’offre pharaonique d’Al-Hilal pour Lionel Messi est aussi évoquée.

AS : « Super Clasico »

À l’instar de Marca, As se réjouit devant la finale de la Supercoupe d’Espagne qui opposera le Real Madrid au FC Barcelone dimanche soir. Le quotidien madrilène parle aussi des trophées The Best, où Benzema et Messi seront encore rivaux le 27 février prochain.