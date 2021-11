Real Madrid : l’Espagne au paradis, CR7 est furax, l’un de ses bourreaux bientôt au Real ?

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

SPORT et MUNDO DEPORTIVO : « Au Mondial ! »

Sport et Mundo Deportivo savoure la qualification de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2022 à la suite de sa courte mais précieuse victoire hier à Séville contre la Suède de Zlatan Ibrahimovic (1-0). À noter que MD approuve la piste Raheem Sterling pour le FC Barcelone, les riches statistiques (19 buts et 14 passes décisives en moyenne en Premier League) de l’international anglais de Manchester City plaidant pour lui.

AS : « L’Espagne est au Mondial »

Le quotidien madrilène savoure la présence de l’Espagne au Qatar l’hiver prochain mais aussi celle de la Croatie de Luka Modric. As évoque par ailleurs la défaite du Portugal hier à domicile face à la Serbie (1-2). « À l’issue de la rencontre, Cristiano Ronaldo, muet deux matches d’affilée, n’a pas masqué sa colère, glissent nos confrères. Et hier, il a été plombé par les erreurs de Rui Patricio. »

MARCA : « Succès Mondial »

Marca ne peut pas non plus passer à côté de la bonne nouvelle du jour en Espagne et met en avant le but salvateur d’Alvaro Morata contre la Suède en fin de match (1-0). La Nazione nous apprend par ailleurs que le Real Madrid est tenté par un échange entre Borja Mayoral et Dusan Vlahovic. L’idée serait d’envoyer l’attaquant espagnol (prêté à l’AS Rome) à la Fiorentina pour faire baisser le prix du jeune buteur serbe... suivi par le PSG et bourreau de CR7 hier en éliminatoires.

