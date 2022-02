Real Madrid : le geste d’Asensio fait polémique, Xavi prépare une surprise au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MARCA : « Sirop de buts »

Marca met en avant la pluie de buts inscrits hier au Bernabeu par le Real Madrid contre Alavés (3-0). Le quotidien madrilène rappelle que les Merengue n’avaient inscrit qu’une seule réalisation lors de leurs quatre dernières rencontres.

SPORT : « Résurrection à Mestalla »

Sport met la pression au FC Barcelone, où Xavi a besoin d’une victoire pour relancer son équipe après le nul rageant contre Naples jeudi en Ligue Europa (1-1). En cas de forfait de Ronald Araujo, le coach du Barça pourrait titulariser Frenkie de Jong en défense centrale.

MUNDO DEPORTIVO : « Gagner, ça urge »

Mundo Deportivo met également un coup de pression sur Xavi face au Valence FC (21h) et parle même de finale avant la lettre en Liga après la large victoire de l’Atlético Madrid hier soir à Pampelune (3-0). Le geste rebelle de Marco Asensio est évoqué du côté du Real Madrid.

AS : « C’est ainsi qu’on fait taire les sifflets »

As revient aussi sur la réaction d’Asensio après son superbe but contre Alavés. Critiqué après son mauvais match contre le PSG (0-1), le milieu offensif du Real Madrid a demandé au Bernabeu de se taire. Ce geste polémique a du mal à passer chez les socios merengue, qui ont continué à siffler après son but.

