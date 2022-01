Real Madrid - Mercato : bientôt prolongé, Modric envoie sa victime préférée au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

AS : « Modric, un an de plus »

As l’annonce : Luka Modric va bientôt signer une prolongation d’un an et sera lié au Real Madrid jusqu’en juin 2023, Carlo Ancelotti ayant déjà planifié la saison prochaine avec lui. Par ricochet, Isco est poussé vers la sortie en janvier avec une destination préférentielle : le FC Barcelone. « Isco a un accord de principe avec le Barça, a assuré Eduardo Inda. Xavi a déjà parlé avec lui. »

MARCA : « Quelle envie de Clasico ! »

Marca salive d’avance devant le Superclasico programmé demain entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Arabie Saoudite et se remémore les belles heures des deux clubs quand Luka Modric était opposé à Xavi. De son côté, Daniel Wass se rapproche de l’Atlético Madrid, qui souhaite déjà un stoppeur au mercato estival.

SPORT : « Triplé de renforts »

Sport savoure les retours d’Ansu Fati, Ferran Torres et Pedri pour le choc contre le Real Madrid, les trois joueurs du FC Barcelone ayant fait le déplacement en Arabie Saoudite après leurs maux respectifs. La prolongation surprise de Samuel Umtiti est aussi évoquée.

MUNDO DEPORTIVO : « Umtiti inscrit Ferran »

La prolongation de contrat signée par Umtiti jusqu’en juin 2026 a surpris tout le monde hier midi mais celui-ci a permis au FC Barcelone d’inscrire enfin Torres en Liga. Le défenseur central tricolore aurait baissé son salaire de 10% pour permettre ce coup de pouce.

