Real Madrid - Mercato : Lewandowski à la relance, nouvelle crise au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

SPORT : « Séisme dans les bureaux »

Sport met l’accent sur le départ retentissant de Ferran Reverter, qui a quitté son poste de directeur général du FC Barcelone sans prévenir. Les causes de ce départ restent floues mais l’arrivée de Ferran Torres au mercato hivernal aurait notamment mis le feu aux poudres avec Joan Laporta.

MUNDO DEPORTIVO : « Démission »

Le départ inopiné de Reverter fait tache au FC Barcelone, qui donnait pourtant de signes de meilleure santé sportive et financière depuis quelque temps. Cette situation est qualifiée de « nouvelle crise » par le journal catalan, qui s’attend à d’autres départs de taille prochainement.

AS : « Lewandowski se fait voir »

Alors que tout le monde parle d’une possible association entre Kylian Mbappé et Erling Haaland au Real Madrid la saison prochaine, As se fait l’écho d’un réchauffement avec Robert Lewandowski. « Le Polonais veut maximiser ses options de signer au Real Madrid cet été et son entourage y voit des signes positifs avec le coup de frein de l’opération Haaland », explique le quotidien madrilène.

MARCA : « Neymar tout cru »

Marca confirme les inquiétudes autour de la présence de Neymar mardi pour le choc entre le PSG et le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions (21h). Par ailleurs, le quotidien madrilène fait savoir que le montant de l’accord entre Spotify et le Barça ne devrait s’élever qu’à 225 millions d’euros, au lieu de 280 M€.

🗞👋 ¡BUENOS DÍAS! Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizMiércoles pic.twitter.com/ym50Kb8O0C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 9, 2022