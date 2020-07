Real Madrid – Mercato : une avancée décisive pour le chouchou de Messi ? 

true

Intéressé par le profil de Lautaro Martinez (22 ans) au mercato, le Real Madrid aurait avancé ses pions en transférant Achraf Hakimi à l’Inter Milan.

Lautaro Martinez (22 ans) est un joueur qui fait tourner des têtes depuis le début du mercato. L’attaquant argentin de l’Inter Milan est régulièrement annoncé du côté du FC Barcelone, où il rêverait de rejoindre Lionel Messi.

Depuis quelques jours, sa clause libératoire de 111 millions d’euros aurait été revue à la baisse, ce qui laisse à ses courtisans une fenêtre de tir plus ouverte pour le recruter cet été. Le Real Madrid fait partie de la liste et aurait même pris un avantage dans ce dossier épineux. « Le Real Madrid l’aime aussi beaucoup et peut-être qu’Achraf était une première avancée pour amener le joueur », explique Eduardo Inda dans l’émission El Chiringuito.

Hakimi transféré à Milan pour appâter Lautaro à Madrid ?

Pour rappel, Hakimi a récemment quitté le Real Madrid pour l’Inter Milan, amenant ainsi les deux clubs à se rapprocher. « Le problème est que pour faire une opération de ce type, le Real Madrid devrait vendre pour 200 millions d’euros, ce qui est l’objectif qu’ils ont cette année en matière de ventes », précise le journaliste espagnol. Pour amener un argument de plus à sa théorie, le décevant Luka Jovic devrait quitter la capitale cet été.