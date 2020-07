Real Madrid – Mercato : Zidane, meilleur atout du FC Barcelone pour retenir Messi ?

true

Interrogé tard jeudi sur un éventuel départ de Lionel Messi du FC Barcelone, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane ne souhaite pas le voir partir.

La presse espagnole ne parle presque plus que de cela ce vendredi. Depuis hier soir, les rumeurs des intentions de Lionel Messi de ne pas prolonger son contrat au FC Barcelone ont fuité. L’attaquant argentin, en colère pour plusieurs raisons bien précises, ne serait plus très chaud pour continuer l’aventure au-delà de 2021.

Zinédine Zidane a évoqué le sujet en conférence de presse. Et, étrangement, l’entraîneur du Real Madrid n’aimerait pas que Messi quitte le FC Barcelone en 2021. « On ne le souhaite pas, a assuré ZZ après la victoire des Merengue contre Getafe (1-0). Je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas cela (son départ). Aujourd’hui il est dans cette Liga, et on veut avoir les meilleurs dans cette Liga. »

« On ne souhaite pas un départ de Messi »

L’entraîneur du Real Madrid, qui file vers son 34e titre de champion d’Espagne (4 points d’avance sur le Barça), est bien placé pour défendre cette position, lui qui a perdu Cristiano Ronaldo en 2018. Depuis son départ à la Juventus Turin, ZZ peine pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom.