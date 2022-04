Real Madrid : Modric a précipité la chute de Xavi au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Les supporters du FC Barcelone se pincent toujours pour y croire : le club blaugrana ne gagnera pas la Ligue Europa cette saison. Surpris par l’Eintracht Francfort jeudi dans un Camp Nou immaculé (2-3), les hommes de Xavi ont dit adieu à l’un de leurs objectifs de la saison. Luka Modric n’est pas innocent à ce fiasco.

La promesse de Jakic à Modric

Le milieu de terrain du Real Madrid a fait promettre à son compatriote Kristijan Jakic d’écarter le FC Barcelone de la C3 avant la rencontre ! « 'Tu dois gagner contre le Barça’, m’a-t-il dit lorsqu’on a parlé tous les deux, a fait savoir le joueur de Francfort à Sportske Novosti. Je lui ai répondu : ‘Capitaine, je te promets que nous gagnerons.’ J’ai rempli ma promesse. Quand on promet quelque chose, on doit toujours le respecter, non ? Voilà la raison pour laquelle Luka m’a envoyé le message ‘promesse tenue’ sur son compte Instagram. »

Revista de prensa del 16 de abril https://t.co/giyYGm7WXc — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) April 16, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur