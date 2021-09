Real Madrid, PSG, FC Barcelone : la guerre pour Haaland fait déjà rage, Pjanic allume Koeman

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Koeman m’a manqué de respect »

Marca donne la parole à Miralem Pjanic, très remonté contre Ronald Koeman après son départ du FC Barcelone pour Besiktas au mercato. « Si quelqu'un m'a manqué de respect au club ? Oui, l'entraîneur, a-t-il affirmé. C'était très difficile de comprendre ce que le coach attendait de moi. J'allais le voir pour lui demander si j'avais fait quelque chose de mal, si mon attitude était mauvaise, ce qu'il voulait que je fasse. (...) Mais il me disait non, que c'était la rotation, qu'il n'y avait pas de problème et que mon attitude était bonne. Mais il a continué à me laisser en-dehors de l'équipe. Je ne comprenais pas pourquoi. (...) C'est un entraîneur très très étrange. C'est la première fois que je vois un tel comportement. J'ai atteint un niveau pour jouer à la Juventus et au Barça. Je sais que je peux jouer dans cette équipe, mais on ne m'a simplement pas donné la chance de le montrer. »

MUNDO DEPORTIVO : « Prolongation »

Mundo Deportivo continue d’affirmer que deux joueurs vont bientôt prolonger au FC Barcelone : Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Le club catalan espère que le champion du monde 2018 rénove son contrat avec un salaire à la baisse.

SPORT : « La 3e révolution de Laporta »

La troisième révolution de Joan Laporta semble en marche au FC Barcelone. Après les saisons 2003-2004 et 2008-2009, l’avocat de métier est parti pour chambouler le Barça dans sa version 2021-2022 en se passant de Lionel Messi et Antoine Griezmann.

AS : « Conflit en vue »

AS estime que le PSG et le Real Madrid vont déterrer la hache de guerre pour Erling Haaland après le feuilleton Kylian Mbappé. « Le Real Madrid veut faire signer Haaland après Mbappé en 2022 mais le PSG veut aussi pousser fort pour recruter l’attaquant norvégien en cas de départ de son crack », analyse le quotidien madrilène. La bataille est lancée !

