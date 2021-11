Real Madrid, PSG, FC Barcelone : Mbappé a tranché, divorce total avec Bale, Xavi a sa priorité

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

SPORT : « Offensive pour Ferran Torres »

Sport confirme l’information parue hier : la priorité de Xavi au FC Barcelone se nomme Ferran Torres. Si l’attaquant espagnol serait déjà d’accord pour signer cet hiver, le club catalan et Manchester City ne se sont pas encore entendus. Une signature à l’été 2022 est possible aussi.

MUNDO DEPORTIVO : « Opération Ferran Torres »

Mundo Deportivo reste optimiste pour l’opération Ferran Torres au FC Barcelone en expliquant que l’attaquant espagnol de City a déjà la tête en Catalogne, où Xavi a demandé à ses attaquants de plus oser dès ce soir face à Villarreal (21h). Ce sera un nouveau test d'envergure.

MARCA : « Mbappé, dernier chapitre »

De manière très originale, Marca a résumé le dossier Kylian Mbappé dans une bande dessinée style comic qui accapare sa Une du jour. As fait de son côté savoir que l’attaquant du PSG est de plus en plus proche du Real Madrid, les discussions avec Doha n’avançant pas pour sa prolongation de contrat.

AS : « Bale persona non grata »

Le quotidien madrilène revient sur les déboires de Gareth Bale au Real Madrid, où son agent a encore mis le feu avec les supporters. « Le divorce est total entre le Real Madrid et Gareth Bale », explique même le journaliste Manu de Juan dans l’édition de ce samedi !

Revista de prensa del 27 de noviembre https://t.co/oLIbRiY28Z — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 27, 2021