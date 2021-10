Real Madrid, PSG : l’Espagne enrage contre les Bleus, Benzema futur Ballon d’Or devant Messi ?

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

MUNDO DEPORTIVO : « Un coup de la VAR »

Mundo Deportivo ne comprend toujours pas comment le but de Kylian Mbappé a été accepté par l’arbitre de la finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France (1-2). Eric Garcia a touché le ballon alors que l’attaquant du PSG était hors-jeu...

SPORT : « Injustice »

SPORT parle d’« injustice » pour qualifier la fin de ce match entre la Roja et les Bleus et annonce que le Bayern Munich veut piocher au FC Barcelone au prochain mercato. Du côté du Real Madrid, on a félicité Karim Benzema sur Twitter en lançant sa campagne pour le Ballon d’Or : « Félicitations à l'équipe de France et à tous les supporters de la France pour le titre extraordinaire remporté en Ligue des Nations et félicitations à notre spectaculaire joueur Benzema, Ballon d'Or. »

AS : « Sans titre mais avec un futur »

AS préfère miser sur l’optimisme après la cuisante défaite de l’Espagne contre les Bleus hier à Milan et se tourner vers l’avenir doré de la sélection ibérique. Dans l’émission El Chiringuito hier soir, le journaliste José Damian Gonzalez a calmé l’éventualité de voir Benzema Ballon d’Or : « Le niveau de Benzema est très haut mais il n’a rien gagné avec le Real Madrid. »

MARCA : « Ils sont en train de ruiner le football »

Marca ne peut tolérer l’erreur d’arbitrage qui a privé l’Espagne d’une potentielle Ligue des Nations hier soir à San Siro et s’en prend à la VAR et tous ses défenseurs. Jorge D’Alessandro ne voir que Lionel Messi Ballon d’Or fin novembre : « Messi va gagner son septième Ballon d’Or, c’est écrit », a-t-il annoncé sur la plateau d’El Chiringuito. Les jeux sont-ils faits ?

