Real Madrid - PSG : les détails du craquage d'Al-Khelaïfi dévoilés, grande lessive au FC Barcelone

AS : « Le Real Madrid est d’un autre monde »

As se frotte les mains devant la remontada spectaculaire du Real Madrid devant le PSG, avec le triplé historique de Karim Benzema (3-1). Le quotidien madrilène n’oublie pas de relever la bonne performance de Kylian Mbappé dans les rangs parisiens.

SPORT : « KO »

Sport fait sa Une du jour sur le « KO » du PSG en prenant Lionel Messi en vedette et en rappelant que Benzema a inscrit un triplé en seulement 17 minutes de jeu. Au FC Barcelone, Xavi se prépare à un large turnover « dans toutes les lignes » contre Galatasaray en Ligue Europa (21h).

MUNDO DEPORTIVO : « La cinquième marche »

Le journal catalan se focalise sur le 8e de finale du Barça au Camp Nou, qui pourrait offrir à Xavi un cinquième succès consécutif. Gerard Piqué, Sergio Busquets, Pedri, Ronald Araujo et Pierre-Emerick Aubameyang pourraient être ménagés par l'entraîneur blaugrana.

MARCA : « Ça, c’est le Real Madrid »

Marca met en avant Benzema après la remontada contre le PSG et semble fier de l’état d’esprit conquérant affiché par le Real Madrid après le match décevant à l’aller. On apprend par ailleurs que Wilfrid Mbappé a regardé à la rencontre avec sa compagne dans les loges présidentielles du Bernabeu et que l'arbitre Danny Makkelie a confirmé dans son rapport que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo avaient fait preuve d'un comportement agressif avant de pénétrer dans le vestiaire des arbitres après le match. Ils ont bloqué la porte et NAK a brisé le drapeau d'un des assistants !

