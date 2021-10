Real Madrid : un record pour Benzema, une signature au Barça et des pleurs pour Griezmann

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

MUNDO DEPORTIVO : « Ansu OK »

Mundo Deportivo affirme qu’un accord de principe a été trouvé entre les dirigeants du FC Barcelone et Ansu Fati pour prolonger jusqu’en juin 2027 avec une clause libératoire d’un milliard d’euros ! Les pleurs d’Antoine Griezmann après son doublé et son rouge contre Liverpool (2-3) et le doublé de Lionel Messi au PSG font aussi parler.

MARCA : « Œuvre d’art »

Marca se frotte les mains devant la démonstration du Real Madrid hier soir contre le Chakhtior Donetsk à Kiev (5-0). Le doublé de Vinicius Junior et le nouveau coup d’éclat de Karim Benzema, qui a égalé Santillana comme quatrième meilleur buteur merengue (290), sont mis en avant.

AS : « Inarrêtable »

AS se réjouit de voir le duo de Brésiliens Rodrygo - Vinicius enfin briller ensemble sous le maillot du Real Madrid. « Ce fut un match parfait mais le Clasico de dimanche contre le FC Barcelone sera une histoire différente », a déjà averti Carlo Ancelotti en conférence de presse.

SPORT : « À gagner »

Sport met la pression au FC Barcelone avant la 3e journée de Ligue des champions contre le Dynamo Kiev (18h45). Au Camp Nou, les hommes de Ronald Koeman, battus largement lors de leurs deux premières sorties européennes, n’ont plus le droit à l’erreur. Les coups d’éclat de Messi et Vinicius trouvent aussi écho dans le journal catalan.

Revista de prensa del 20 de octubre https://t.co/FAEMd002T8 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) October 20, 2021