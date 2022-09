Real Madrid : un taulier a failli signer au FC Barcelone, un indice tombe sur le futur de Modric !

Au Real Madrid, deux joueurs sont intouchables : Karim Benzema et Thibaut Courtois. Élu homme de la dernière finale de la Ligue des champions remportée devant Liverpool au Stade de France (1-0), le gardien belge aurait pourtant pu porter le maillot du FC Barcelone... à deux reprises !

Selon Ser Catalunya, le Barça a freiné l'opération. En 2011, trois petits millions suffisaient pour signer Courtois (30 ans) mais le club catalan n'a pas sorti le chéquier. En 2014, les dirigeants blaugrana lui ont préféré Marc-André ter-Stegen en raison de sa qualité de jeu au pied.

Toujours au Real Madrid, Luka Modric (37 ans) ne semble pas encore proche de la retraite. « Modric a décidé de rester en sélection jusqu’à l’Euro 2024 », a glissé Zoran Bahtijarević, médecin de la Croatie. Les supporters du Real Madrid peuvent continuer à danser...

