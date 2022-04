Real Madrid : une taupe pro FC Barcelone débusquée dans le vestiaire merengue ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le Real Madrid voit la vie en rose. Leaders de Liga et qualifiés en demi-finales de la Ligue des champions après avoir été miraculés hier au Bernabeu contre Chelsea (3-1, 2-3 ap), les hommes de Carlo Ancelotti se sont offert une fin de saison palpitante.

Un grain de sable pourrait néanmoins tout faire capoter. En fin de contrat en juin, Isco (29 ans) a été qualifié de taupe par certains socios du Real Madrid qui l’accusent d'être celui qui dévoile les compositions d'équipe à la presse avant les matches !

L'international espagnol, dont le nom a été relié au FC Barcelone l’été dernier, n'a pas manqué de faire une mise au point ferme. « Non, ce n'est pas Isco, puisque je ne suis pas convoqué et que je n'ai pas assisté à la causerie du coach, envoyez votre rage ailleurs ! Bande de tristes », a-t-il tweeté.

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES😂