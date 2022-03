Real Madrid : Vinicius inquiète avant le Clasico, un géant et une recrue au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

MUNDO DEPORTIVO : « Accord signé »

Mundo Deportivo confirme l’accord de sponsoring entre le Spotify et le FC Barcelone, signature qui devrait rapporter entre 65 et 70 millions d’euros au club catalan ! « De quoi préparer un mercato estival animé », selon MD, qui cite Salah, Kessié et Mazraoui pour cet été.

SPORT : « Kessié, deuxième recrue »

Sport confirme que Franck Kessié sera bel et bien la deuxième recrue du Barça au mercato estival après Andreas Christensen. Xavi aurait joué un rôle-clé dans cette arrivée, le milieu de l’AC Milan étant dragué par le PSG et des clubs anglais. De son côté, le Real Madrid pousse très fort pour recruter Erling Haaland cet été.

AS : « L’Atlético des rêves »

As rend hommage à l’Atlético Madrid, formidable de courage et d’abnégation pour sortir Manchester United à Old Trafford hier en 8es de finale retour de la Ligue des champions (1-0). Renan Lodi, buteur et joueur du match, est mis en avant. Par ailleurs, le quotidien madrilène assure que le Real Madrid est préoccupé par les cris racistes et la blessure dont a été victime Vinicius Junior lundi à Majorque (3-0).

MARCA : « Par la grande porte »

Marca félicite également les Colchoneros de Diego Simeone après leur exploit majuscule d’hier à Manchester, où Cristiano Ronaldo a été transparent face au but. Nos confrères ibériques confirment que le Real Madrid va tenter le gros coup Haaland en déboursant une somme globale de 350 millions d’euros.

El Atleti se mete en cuartos por la puerta grande. #Portadas pic.twitter.com/U48D1UWgtS — Paco López (@PacoLopezpress) March 16, 2022