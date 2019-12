8 idées reçues sur le Clasico (6/8) : Zidane au Real Madrid, c’était une évidence

true

Le Clasico, qui devait avoir lieu le 26 octobre, a été reporté à mercredi. Pendant toute cette semaine, Butfootballclub va tordre le coup à quelques idées reçues sur le FC Barcelone et le Real Madrid.

Depuis qu’il l’a fait signer au Real Madrid à l’été 2001, Florentino Pérez ne cesse de répéter combien il adore Zinédine Zidane. Il était fan du joueur, pour lequel il a fait exploser le record du monde des transferts à l’époque (75 M€), il est sous le charme de l’entraîneur, en qui il voit l’équivalent de Pep Guardiola au FC Barcelone.

Et l’estime est réciproque car il n’est pas dit que le champion du monde 98 aurait accepté de replonger huit mois après avoir jeté l’éponge, si cela avait été un autre président que Pérez chez les « Merengue ». Madrilène de cœur et d’adoption depuis bientôt vingt ans, Zidane est devenu un emblème du Real Madrid, l’homme qui a remporté cinq Champions League, que ce soit sur le terrain (2002 et son but magique), comme adjoint (2014) ou comme entraîneur principal (2016, 2017, 2018).

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Cependant, ce n’est pas à Madrid mais à Barcelone que Zidane a failli jouer au début de sa carrière. Et plutôt deux fois qu’une ! Luis Fernandez a révélé il y a deux ans que, dès 1992, alors qu’il était entraîneur de l’AS Cannes, il avait alerté son homologue du Barça, Johan Cruyff, sur le prodige qu’il était en train de couver. Le FCB avait alors commencé à suivre la progression de ZZ.

Lors de la fameuse campagne européenne des Girondins de Bordeaux, où Zidane avait signé entretemps, en 1995/96, Cruyff avait été aux premières loges pour assister au lob de quarante mètres du meneur de jeu sur la pelouse du Betis Séville. Fernandez l’assure : le Barça voulait recruter le Marseillais à l’été 96.

Sauf que Johan Cruyff a été viré à deux journées de la fin cette saison-là et l’instabilité qui a suivi a incité Zidane à répondre favorablement à l’appel de la Juventus Turin. Fin de l’histoire entre le Ballon d’Or 98 et le FCB ? Pas du tout ! A l’été 2000, le géant catalan revient à la charge et Zidane, dont la femme est d’origine espagnole, le presse de répondre favorablement. En outre, le numéro dix a conscience que son talent s’exprimerait mieux dans une Liga plus ouverte que dans le très tactique Calcio.

Zidane fait le forcing pour quitter la Vieille Dame mais ses dirigeants lui expliquent que, faute de remplaçant (les contacts ont eu lieu vers la fin de l’été), ils ne peuvent répondre positivement à sa demande. Ils lui demandent de patienter une saison de plus et lui promettent qu’à l’été 2001, ils le laisseront partir. Sauf qu’à ce moment-là, c’est Florentino Pérez qui sera intéressé et lui ouvrira grand les portes de l’Espagne…