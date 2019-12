8 idées reçues sur le Clasico (7/8) : le centre de formation du Barça est plus performant

true

Le Clasico, qui devait avoir lieu le 26 octobre, a été reporté à mercredi. Pendant toute cette semaine, Butfootballclub va tordre le coup à quelques idées reçues sur le FC Barcelone et le Real Madrid.

Depuis l’incroyable génération ayant offert Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Gerard Piqué et surtout Lionel Messi au football mondial, on a tendance à penser que la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, est plus performante que son homologue du Real Madrid. C’est faux. Tout est une question, comme toujours en football, de cycles.

Par exemple, même si les règlements ont changé au niveau de la compétition, il faut savoir que le Real Madrid est le seul club en Espagne à avoir vu son équipe première affronter sa réserve en finale de la Coupe du Roi ! Cela s’est produit en 1980 et les « grands » avaient explosé les gamins du centre de formation (6-1). Qui avaient eu pour prix de consolation le droit de participer à la Coupe des Coupes la saison suivante…

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Cet exploit, le Barça ne l’a pas réalisé. De même, si l’on parle énormément de la Masia ces dernières années, c’est parce que l’équipe de Guardiola l’a mise en valeur. Mais il s’est produit le même phénomène chez les Merengue dans les années 80. La fameuse « Quinta del Buitre », du surnom de son leader, Emilio Butragueno, a dominé l’Espagne comme rarement avec cinq Ligas consécutives, de 1986 à 1990. Là encore, il s’agit d’un record dont ne peut se prévaloir le Barça…

Avant cela, la Quinta, qui était donc composée de Butragueno mais aussi de Manolo Sanchis, Rafael Martin-Vazquez (brièvement passé par l’OM au début de la saison 1992/93), Michel (entraîneur de… l’OM en 2015/16) et Miguel Pardeza a décroché deux Coupes de l’UEFA en 1985 et 1986 en réalisant des remontadas de légende (6-1 contre Anderlecht après avoir perdu 0-3 à l’aller).

Depuis qu’il a accédé à la présidence du Real Madrid en 2000, Florentino Pérez tient à avoir une politique de « Zidanes et Pavones », de stars et de jeunes du centre de formation. Pour le moment, c’est le FC Barcelone qui lui a volé la vedette en matière de formation mais la roue finit toujours par tourner et il est possible que la prochaine génération dorée du football espagnol sorte de Valdebebas !