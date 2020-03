Bétis – Real Madrid (2-1) : Benzema s’effondre, Fekir embrase l’Espagne

true

Si le Real Madrid a réalisé un très beau Clasico pour reprendre la tête de Liga au FC Barcelone dimanche dernier, tout n’est pas réglé pour autant chez les Merengue. La fragilité qui a valu à Zinédine Zidane d’être contesté n’a pas mis longtemps à revenir. Une petite semaine à peine…

Sur la pelouse du Bétis Séville, les joueurs madrilènes ont subi la loi des Andalous dans le jeu, avec notamment une performance XXL de Nabil Fekir. L’ancien meneur de jeu de l’OL a réalisé un match énorme, avec quelques traversées de balle impressionnantes qui ont embrasé l’Espagne. Les réseaux sociaux et plusieurs médias espagnols mettent déjà en valeur le grand match du champion du monde.

A l’inverse, Karim Benzema aura vu sa soirée se transformer en cauchemar. Pourtant, l’attaquant français n’avait pas tremblé pour remettre les siens à hauteur sur penalty juste avant la pause. Mais une passe totalement manquée en fin de match a offert le but vainqueur à Tello et donc précipité la chute des siens. Le symbole d’un match et même d’une période plus globale où le buteur français du Real Madrid n’est pas à la fête…