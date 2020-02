Champions League : Real Madrid – Manchester City, les compos (Vinicius titulaire, Agüero sur le banc)

true

Après avoir passé ces derniers jours à s’échanger des amabilités, Zinédine Zidane (Real Madrid) et Pep Guardiola (Manchester City) ont livré leurs onze de départ.

A 21h, le Real Madrid accueille Manchester City en 8es de finale de la Champions League. Zinédine Zidane et Pep Guardiola ont communiqué leurs onze de départ, sans surprise. Pour rappel, les Citizens arrivent au Bernabeu avec un couperet au-dessus de la tête, celui du fair-play financier, qui les a exclus des compétitions européennes pour deux ans.

Les Merengue, eux, ont des difficultés au niveau sportif. Alors qu’ils dominaient la Liga, ils ont laissé filer deux points à domicile face au Celta Vigo (2-2) puis ils se sont inclinés à Levante (0-1). Et le FC Barcelone leur est passé devant alors que dimanche se jouera le Clasico ! Bref, c’est une grosse semaine qui attend Zidane et ses hommes, et ça commence maintenant !

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Varane, Ramos (cap.), Mendy – Casemiro, Valverde, Modric – Isco, Benzema, Vinicius.

Manchester City : Ederson – Walker, Laporte, Otamendi, Mendy – Rodrigo, Gündogan – Mahrez, De Bruyne (cap.), Bernardo Silva – Gabriel Jesus.