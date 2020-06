FC Barcelone, Real Madrid : Benzema s’invite à la table de Messi, pas Griezmann !

true

Encore décisif hier avec le Real Madrid, Karim Benzema présente des stats dignes de Lionel Messi, ce qui contraste avec celles d’Antoine Griezmann.

Intenable depuis la reprise des compétitions en Espagne, Karim Benzema a été décisif hier lors du court succès du Real Madrid sur le terrain de la lanterne rouge de la Liga, l’Espanyol Barcelone (1-0). D’une subtile passe du talon, l’ancien lyonnais a délivré un caviar converti par Casemiro, qui n’a pas manqué de saluer son geste. A l’image de l’ensemble des médias espagnols.

Alors qu’Antoine Griezmann n’en finit plus de décevoir au Barça, où il est sous le feu des critiques match après match, Opta souligne que Benzema est le 3e joueur à totaliser au moins 10 buts et 10 passes décisives en Lige cette saison. Le Français compte 22 buts et 10 passes décisives, alors que Lionel Messi est à 26 buts et 21 passes, et Luis Suarez à 16 buts et 11 passes. Griezmann, lui, pointe avec seulement 8 buts et 4 passes décisives…